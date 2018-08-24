Dünya sinemasının en yetenekli ve tabudeviren isimlerinden büyük usta Luis Bunuel, Viridiana’yı çektikten sonra yaşadığı ve anlam veremediği velveleyi anlatıyor:

“İspanya’da sansür acımasızdı ve aslında acımasızlığı artık sıradan hale gelmesinden kaynaklanıyordu. Viridiana, orijinal finalde kuzeninin kapısını çalar, içeri girer ve kapı arkasından yavaşça kapanır. Sansür kurulu bu finali anında reddetti. Yeni bir final sahnesi yarattım. Aslında ilkine göre daha edepsiz bulabilirlerdi çünkü bir ménage à trois iması vardı. Viridiana, kuzeni ve metresiyle bir kart masasına oturuyor ve kuzen “Sonunda bizimle oynamaya karar vereceğini biliyordum” diyordu.

Her neyse, film L’Age d’or’da olduğu gibi büyük bir skandal yarattı. Meksika’daki cumhuriyetçi arkadaşlarım da velveleye katıldı. L’Osservatore Romano’da sert eleştiriler yayınlandı. Cannes’da Altın Palmiye kazanmasına rağmen İspanya’da yasaklandı. Cannes’da ödülü almaya gelen İspanya Sinema Enstitüsü’nün başkanı erken emekliliğe zorlandı. Film o kadar gürültü yaratmıştı ki, Franco’nun da dikkatini çekmiş. Ona da seyrettirmişler. Hayatı boyunca çok daha büyük ahlaksızlıklar yarattığı ve gördüğünden olsa gerek, filmi normal bulduğunu söylediler. Ama tabi ki üzerindeki sansürü kaldırmadı.

İtalya’da film ilk önce Roma’da gösterildi. Daha açık fikirli oldukları için pek önem vermediler. Ama Milano’da daha modern bir yer gibi görünmesine rağmen olay yarattı. Hemen bölge savcısı hakkımda dava açtı ve 1 yıl cezaya çarptırıldım. Haliyle ülkeye giremedim.

Bütün olay bana hala inanılmaz gelir. Yapımcı Gustavo Alatriste ilk izlediğinde “Luis, bu muhteşem, her şeyi şimdi anladım” demişti. Ne anladığını pek anlamadım. Bana filmle ilgili her şey çok basit geliyordu.

En ilginç tepki ise filmi Meksika’da birlikte izlediğimiz ‘dan geldi. Filmi izledikten sonra dehşet içindeydi, depresyona girmişti. Eşimle beraber bir içki içmek için oturduğumuzda Jeanne’a “Gerçekten Luis bu kadar canavar mı? Sana vurur mu?” diye sordu! Jeanne’da “Üzerimde bir örümcek yürüdüğünü gördüğünde vuruyor tabi ki ama bana değil örümceğe” diye yanıt verdi.