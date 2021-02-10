Stanley Kubrick’in ölümünden sonra ortaya çıkan senaryosu Lunatic At Large hayata geçiyor. Hollywood’un iki deneyimli yapımcısı Bruce Hendricks ve Galen Walker, film için hazırlıklara başladı. Henüz yönetmen seçimi yapılmadı.

The Killing, Paths Of Glory ve Spartacus’te Kubrick’in beraber çalıştığı romancı Jim Thompson’ın eseri karanlık bir gizem filmi olarak dikkat çekiyor. Akıl hastanesinden kaçan bir grubun başından geçenleri anlatan senaryo 2006’da da filme uyarlanmaya çalışılmıştı. Daha önce Kubrick’in damadı Philip Hobbs ve senarist Stephen R. Clarke eseri sinemaya aktarmak için harekete geçmişti. 2010’da da Sam Rockwell ve Scarlett Johansson’ın başrolleri oynayacağı bir uyarlama da gündeme gelmişti.

Filmin çekimlerinin gelecek sonbaharda başlaması hedefleniyor.