Suspiria’nın Venedik’te ilk gösterimini yapmasıyla beraber filmde Dr. Jozef Klemperer’i canlandıran oyuncu merak konusu oldu. Yönetmen Luca Guadagnino rolü hayatında ilk kez bir filmde rol alan 82 yaşındaki Lutz Ebersdorf’a verdiklerini ve ortaya çıkan sonuçtan çok memnun olduğunu açıkladı: “20. yüzyılın trajedisini üstünde taşıyan, daha önce kimsenin görmediği bir oyuncu olmasını istedik. Hayatta kalmaya ve ellerindekini kaybetmenin acısını yaşamaya çalışan bir adamın duygularını yansıtmalıydı”

Filmin ilk gösteriminden itibaren Klemperer karakterini izleyenler ise böyle bir aktörün varolmadığına eminler. Eleştirmenler karakterin çok iyi bir makyajla Swinton tarafından oynandığını ama ekibin bunu açıklamadığını düşünüyor. İlk gösterimin ardından yapılan basın toplantısında Swinton’ın “Sevgili Ebersdorf sağlık nedenleriyle burada olamayacak, Sizlere bu notu iletmemi istedi” sözleriyle nazik bir mektup okuması kafaları karıştırmayı sürdürdü…

Toplantıda Luca Guadagnino “Ebersdorf aslında Swinton mı?” sorularını ve iddialarını da “Kesinlikle değil” diyerek reddetmeyi sürdürdü.