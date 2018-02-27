Berlinale’de yer alan eleştirmenler ve seyircilerden Tilman Singer’in ilk filmi Luz’u izleyenler farklı bir film ve yönetmen keşfetmenin zevkini yaşadılar.

Yönetmen: Kısa film ve müzik videolarının ardından ilk filmini çeken Tilman Singer…

Oyuncular: Luana Velis, Jan Bluthardt, Julia Riedler, Nadja Stübiger, Johannes Benecke, Lilli Lorenz.

Konu: Yağmurlu bir gecede geçen birbirinden farklı ve bağlantılı olayları, ilginç bir kurgu ve sinematografi ile izleyeceğiz. Genç bir taksi şoförünün polisle yaşadıklarını, ruhunu şeytanın ele geçirdiği Nora’nın yeni avı bir psikoterapisti, genç Luz’un hiphoz seanslarını alışık olmadığımız bir olay örgüsü içinde seyretme şansı bulacağız.