2011 yapımı We Need to Talk About Kevin adlı filmle çok iyi eleştiriler alan Lynne Ramsay bu filmden sonra altı yıllık bir ara vermiş, setlere ancak You Were Never Really Here filmiyle dönebilmişti. Bu filmin üstünden bir yıl geçtikten sonra Ramsay yeni projesini açıkladı. Yönetmen setlere dönmeyi iple çektiğini, bu defa arayı uzatmak istemediğini belirtmiş. Ramsay’in son üç filmi roman uyarlamasıyken sıradaki filmi orijinal bir film olacak. “YWNRH filminin basın turundan sonra 160 sayfa senaryo yazdım. Çünkü hep aynı film hakkında konuşmak zor,” diyen yönetmen yeni filminin doğayla ilgili epik bir korku filmi olduğunu belirtmiş. Fakat Ramsay yazmaya devam ettiği ve yazdıklarını henüz gözden geçirmediği için projenin nasıl bir filme evrildiğini tam bilmiyor.

Ramsay bu film dışında başka projelerle de meşgul ama hepsi yazım aşamasında. Ne yazık ki bu projelerini duyurmadı, şimdilik sadece yukarıdaki projeyle ilgili konuştu. Bu arada yönetmen her filminin öncekinden farklı türde olmasını istediğini, bir gün komedi filmi de yapmayı umduğunu da belirtmiş. “Millet, ‘Senin filmlerin çok karanlık!’ dediklerinde, ben de ‘Öyle mi gerçekten?’ diyorum. Çünkü ben filmlerimin içine her zaman komedi ögelerini de koyuyorum, bir yönetmen olarak sürekli keşfetmeye çalışırsınız. Ama film yapmak zaman alıyor, ne yazık ki. Özellikle de bu filmlerin senaristliğini de üstleniyorsanız,” demiş.