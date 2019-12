2002’deki Signs’tan sonra The Village, The Lady in the Water, The Happening, The Last Airbender, After Earth gibi filmlerle ağır eleştiriler alan, Split ve The Visit gibi küçük bütçeli filmlerle durumu toparlayan M. Night Shyamalan 2 veya 3 film için fikirlerinin hazır olduğunu açıkladı:

“İki film için güçlü hisler beslediğim fikirlerim var. Bir diğer filmin ise altyapısı hazır, ikisinin arasında çekebilirim. Kısacası 3 film için hazırım”

“The Visit’leki minimal, sınırlı ama kapsamlı yaklaşımı sevdim. Filmlerin tümüne sahip olma duygusu güzel. Absürd ama ayağı yere basan tonla büyük bir risk aldık. Kara komediyle karışık şeyleri çözmeye çalıştık ve izleyiciyi de rahat edeceği bir bölgeye götürmedik”

Shyamalan’ın 3 yeni filminden ilkinin 2021’de gösterimde olması bekleniyor.