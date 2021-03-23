HBO, bahar sezonunun iddialı yapımlarından Made For Love için gün sayıyor. Yeni dizinin öne çıkan özelliklerini derledik.

Yayın: HBO Max

Format: İlk sezon 8 bölümden oluşacak. Sezon her hafta birden fazla (3+3+2) bölüm halinde ekranlara gelecek.

Tarih: İlk 3 bölüm 1 Nisan’da yayınlanacak.

Yönetmen ve Yapımcılar: Christina Lee’nin yürütücü yapımcı olduğu dizide, Patrick Somerville ve Dean Bakopoulos yapımcılar arasında… Bölümleri SJ Clarkson yönetti.

Oyuncular ve Karakterleri:

Cristin Milioti – Hazel Green-Gogol

Ray Romano – Herbert Green

Noma Dumezweni – Fiffany

Billy Magnussen – Byron Gogol

Dan Bakkedahl – Herringbone

Augusto Aguilera – Liver

Konu: Made For Love, Alyssa Nutting’in aynı adlı 2018 tarihli romanından uyarlandı. Dizi, çiftlerin birbirinden hayat boyu hoşlanmasını ve evliliklerinin sürmesini sağlayan beyin çiplerinin kullanıldığı bir dünyada geçiyor.

Beklentiler:

– Son zamanlarda iyice artan teknolojinin insan yaşamını nasıl etkilediğini aktaran dizilerden biri… Umarız farklı bir yaklaşım ortaya koyulur. Benzer konularda bu kadar çok dizi olunca tekrara düşme ihtimali yüksek.

– Fragmana bakılırsa mizah yönü kuvvetli ama karanlık yönleri olan bir dizi izleyeceğiz. Milioti’nin Palm Springs’te ulaştığı performansı koruması yeterli olacaktır. Ray Romano’nun da farklı bir karakter canlandıracağı görülüyor.