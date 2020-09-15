Madonna, Diablo Cody ile birlikte kendi hayat hikayesini anlatan bir senaryo yazıyor. Senaryoyu yine kendisi sinemaya uyarlayacak.

335 milyon albümle hala tarihin en çok satan kadın müzisyeni olan Madonna, aktör ve yönetmenlikteki yeteneklerini de çeşitli yapımlarda göstermişti. Sanatçı film hakkındaki görüşlerini “Hayatın önüme serdiği inanılmaz yolculuğu sinemaya aktarmak istiyorum. Filmin odak noktası her zaman müzik olacak.” sözleriyle anlattı.

Film Universal tarafından hayata geçirilecek.