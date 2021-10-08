Madonna: Matrix’i Reddettiğim İçin Pişmanım

Popüler müzik tarihinin önde gelen yıldızlarından Madonna, zaman zaman filmlerde de oynayan bir isim… Ünlü şarkıcı, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’da Hollywood anılarını da anlattı:

“Kabul ettiğim roller kadar, reddettiklerim de çok oldu. Batman Returns’te Catwoman karakterini istesem oynayabilirdim. Showgirls’te de başrol ilk bana teklif edildi”

“Catwoman karakterini reddettiğim için üzülüyorum. Showgirls için doğru karar vermişim. Pek kimse bilmez ama Matrix’te de oynamayı reddettim. Tarihin en iyi filmlerinden birini, buna inanabiliyor musunuz? Film gösterime girdikten sonra kendimi öldüresim geldi. Hayatımın en büyük pişmanlıklarından biridir”

Madonna, Diablo Cody ile yazmaya başladığı ancak ünlü senaristle anlaşmazlığa düştükten sonra yeni haber gelmeyen kendi biofilmi hakkında da konuştu:

“Kendi öykümü yazıp yönetmek istedim. Bunun nedeni çok kendini beğenmiş biri olmam değil. Stüdyolar durmadan, kendi hayat hikayem hakkında birilerinin yazdığı senaryoları gönderiyorlar. Doğal olarak herkes kendi kafasındaki Madonna’yı yazıyor. Çoğu da gerçeğe uymuyor.”