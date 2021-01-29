Hannibal dizisinde Dr. Hannibal Lecter karakteriyle unutulmaz bir performans sergileyen Mads Mikkelsen, dizinin geri dönüş ihtimalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yayınlandığı 3 sezonda kendine kemikleşmiş bir hayran kitlesi kazanan, ancak sürpriz bir şekilde final kararı alan Hannibal son dönemde Netflix’te tekrar yayınlanmasının ardından popülaritesini artırmıştı.

Dizinin Netlix’teki popülaritesi hakkında bir podcast’e açıklamalarda bulunan konuşan Mad Mikkelsen, “Hannibal’ın Netflix’te tekrar yayınlanmasının ardından 4. sezon konuşmalarının tekrar canlandığını söyleyebilirim. Açıkçası dizinin çekim ekibinden de herhangi bir kişinin bu ihtimal üzerine durulduğunda tekrar bir araya gelmeyi reddedeceğini sanmıyorum. Çünkü biz de, izleyici de diziden inanılmaz keyif alıyorduk. Ancak elbette her şey çekim ekibi ve izleyicilerin keyfinde bitmiyor. NBC ve Netflix’in sadece bunlara bakarak herhangi bir prodüksiyon yatırımında bulunacağını sanmıyorum.” açıklamasında bulundu.

Dizinin 3. sezonunda final yapmasının kendileri için de bir sürpriz olduğunu belirten Danimarkalı aktör, “Açıkçası 3. sezondan sonra 4. sezonun geleceğine yüzde yüz emindik. Hatta ilk ve 2. sezondan daha da fazla emindik. Ancak dizinin söylendiği gibi yarım kalmış olduğunu söyleyemem. Yaratıcı yazarlar dizilerde her sezonu öyle bir bitirirler ki; size ‘Tamam artık. Bu bir finaldi’ dedirtirler. Hannibal’da da durum böyleydi diyebilirim.” ifadelerini kullandı.

2003 ile 2005 yılları arasında NBC’de yayınlanan Hannibal dizisinin yaratıcısı Bryan Fuller da geçtiğimiz yıllarda birçok kez dizinin devam etmesini istediğini ancak yayınlanacağı platform ya da network konusunda henüz kesinleşmiş bir durumun söz konusu olmadığını dile getirmişti.