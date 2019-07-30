Locarno bu sene artık çok iyi örneklerini göremediğimiz türde bir aile komedisi olan Magari ile açılacak. Fragman umut verici…

Yönetmen: Ginevra Elkann

Oyuncular: Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Milo Roussel, Ettore Giustiniani, Oro De Commarque, Céline Sallette, Brett Gelman , Benjamin Baroche

Konu: Yönetmeni tarafından duygusal bir komedi olarak adlandırılan film Alma, Jean ve Sebastiano isimli üç kardeşin Paris’te yaşayan annelerinden italyan kırsalında yaşayan babalarının yanına verilmelerini, ebeveynleri arasında kalınca da ikisini birleştirme çabalarını anlatıyor. İyi oyuncularla Hollywood klişelerine düşülmeden sıcak bir hikaye anlatılmış gibi duruyor.

Ayrıntılar: Filmin senaryosu, Chiara Barzini ve yönetmen Elkann tarafından yazıldı. Yapımcı koltuğunda Lorenzo Mieli var.