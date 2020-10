2018’de The Kindergarten Teacher‘ı tanıtırken yazar Elena Ferrante‘yi sıklıkla öven, yazarın romanı My Brilliant Friend‘ten uyarlanan diziyi kaçırmadığını ifade eden aktris Maggie Gyllenhaal yönetmenlik kariyerinin ilk filmi olarak sürpriz olmayacak şekilde Ferrante’nin eseri The Lost Daughter‘ı seçti. İngilizce öğretmeni yaşlı bir kadın olan Leda’nın iki kızı da büyüyüp Kanada’ya babalarının yanına göç edince Leda’nın fırsat bu fırsat deyip İtalya’ya tatile çıkmasını ama burada karşılaştığı bir kişiyle tüm dengesinin bozulmasını, geçmişiyle yüzleşmesini konu alan bu eser yazarın Napoli Romanları dörtlemesinin çıkış noktası…

Bizde Karanlık Kız adıyla piyasaya sürülecek bu eserden uyarlanan filmin çekimlerine yakın zamanda başlandı. Gyllenhaal’ın bu ilk filminde başrolleri Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Paul Mescal ve Gyllenhaal’ın eşi Peter Saarsgard üstleniyorlar. Filmin çekimleri planlandığı gibi tamamlanırsa filmi 2021’in sonbaharında izleyebiliriz.