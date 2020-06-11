NBA ve Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, belgeseli çekilen spor yıldızlarının arasına katılacak.

Lakers ile 5 şampiyonluğu bulunan, Larry Bird ile rekabeti spor tarihine geçen ve kariyerinin son bölümünde HIV pozitif çıktığı için tüm dünyayı üzen Earvin Magic Johnson, iyi bir belgesel için tüm malzemeyi sağlayabilecek bir kişilik.

Johnson, Dream Team’le kazandığı olimpiyat şampiyonluğu, 3 kez MVP seçilmesi, 12 kez All-Star’da forma giymesi gibi çok az basketbolcunun yakalayabileceği başarıların haricinde iyi de bir iş insanı… Basketbol kariyerinden sonra eğlence sektörüne giren, kurduğu sinema zincirini çok iyi bir kârla satan, farklı spor franchise’larında hisseleri bulunan Johnson, yapımcılara sınırsız yetki vermiş. Yapımcı XTR, henüz yönetmeni belirlemiş durumda değil.