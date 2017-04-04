Sam Raimi, Baz Luhrmann, Ed Zwick, Woody Allen, Steven Soderbergh, Gary Ross, Ang Lee, Jason Reitman, Jim Sheridan’la çalışan, 1989’dan beri film ve dizilerde rol alan Tobey Maguire artık yönetmenliğe hazır. Maguire ilk filmi için polisiye türünde romanlar kaleme alan Jo Nesbo’nun Blood on Snow adlı romanını seçti. Maguire filmin yapımcılığını da üstlenecek. Filmin senaristi ve çekim tarihi henüz açıklanmadı. Aslında bu proje 2014’te Leonardo DiCaprio’nun başrolünde Daniel Espinosa tarafından perdeye taşınacaktı ama olmadı, yönetmenlik Espinosa’dan Maguire’a geçti. Blood on Snow‘un merkezinde Olav yer alıyor. Bir gün Olav hayallerinin kadınıyla tanışıp ona hemen âşık olur, ama iki sorun vardır: Âşık olduğu kadın, patronun eşidir ve patronu, Olav’dan kadını öldürmesini ister.

Nesbo’nun The Snowman adlı romanı Michael Fassbender’in başrolünde bu ekimde sinemalarda gösterime girecek. Yazarın The Son adlı romanını ise Denis Villeneuve, Jake Gyllenhaal’ın başrolünde perdeye taşımayı planlıyor.