09 Mayıs 2017
Gelecek ay Tom Cruise’lu The Mummy filminde Doktor Jekyll rolünde izleyeceğimiz Russell Crowe, David Oyelowo’nun başrolünü üstleneceği mahkeme draması Arc of Justice‘in ikinci başrolünü üstlenebilir. Filmin yapımını üstlenen The Mark Gordon Company şirketi aktörle görüşmelere başladığını duyurdu. Filmi Narcos dizisinin yapımcılarından, şu sıralar Daniel Brühl ve Rosamund Pike’lı Entebbe filminin post prodüksiyonuna devam eden yönetmen Jose Padilha yönetecek.
Arc of Justice, Kevin Boyle’ın aynı adlı kitabından uyarlanacak, 1925’te Afrikalı-Amerikalı doktor Ossian Sweet’in (Oyelowo) Detroit’te cinayetle suçlanmasını, onu mahkemede Clarence Darrow’un (Crowe) savunmasını konu alacak.
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