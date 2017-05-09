Marvel 2008 yılında Iron Man‘le başladığı sinematik evrenine 14. filmi de dahil edip gişede aynı başarıyla yoluna devam ediyor. Marvel’ın her filmiyle oldukça iyi hasılatlar elde etmesi diğer stüdyoları...

2008 yılında vizyona giren Cloverfield iyi eleştiriler almış, iyi hasılat da elde etmişti (25 milyon dolarlık bütçeli filmin hasılatı 170 milyon dolar). Bu filmin devamı bu yıla kadar çekilmemişti....