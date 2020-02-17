Cristi Puiu’nun Berlin’de ilk gösterimini yapacak Malmkrog isimli filminden ilk fragman geldi. Festivalde “Encounters” bölümünü açacak olan film Transylvania’da aristokrat bir ailenin yaşadığı bir evde geçiyor. Rus filozof Vladimir Solovyov’un metinleri temel alınarak yazılan senaryoda bir politikacı, bir kontes, bir general ve karısını malikanesinde ağırlayan bir burjuva ailesinin tartışmalarını izleyeceğiz.

200 dakikalık dramanın başrollerinde Frédéric Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaité, Marina Palii, Ugo Broussot ve István Téglás var.