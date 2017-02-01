Maniac: Emma Stone ve Jonah Hill, Fukunaga’nın Dizisinde

Netflix’in büyük ilgi çekmesi beklenen yeni dizisi Maniac için tüm hazırlıklar sürüyor. Dizinin başrollerinde Emma Stone ve Jonah Hill yer alacak. 10 bölümden oluşacak dizinin tamamı Cary Fukunaga tarafından yönetilecek.

15 Ağustos’tan itibaren başlayacağı belirtilen çekimlerin kasım sonunda bitmesi ve dizinin gelecek yılın ilk aylarına yetişmesi bekleniyor.

Patrick Somerville tarafından senaryosu yazılan Maniac aynı isimli 2014 tarihli Norveç dizisinden uyarlanacak. Dizide Hill ve Stone’u akıl hastanesinde yatan iki insan olarak izleyeceğiz. İki karakter bu zorlu ortamda birbirlerine kafalarında yarattıkları fantastik dünya sayesinde bağlanacaklar.