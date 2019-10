Mank takma adıyla bilinen Herman Mankiewicz, Citizen Kane başta olmak üzere, The Wizard of Oz, Pride of the Yankees ve Gentlemen Prefer Blondes gibi klasikleri kaleme alan usta bir senaristti…

2003’te hayatını kaybeden babası Jack Fincher’ın Mankiewicz hakkında yazdığı senaryo, bir miras gibi David Fincher’ın ellerinde uzun süredir bekliyordu. Senaryoyu elden geçiren usta yönetmen oyuncu kadrosunu da oluşturmaya başladı. Filmin baş karakteri Mank’ı Gary Oldman oynayacak, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance, Tuppence Middleton, Arliss Howard, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Joseph Cross, Sam Troughton, Toby Leonard Moore, Tom Burk ve Tom Pelphrey yardımcı rollerde…

Filmin Citizen Kane’in yazım sürecine ve Mankiewicz ile Welles’in ilişkisine odaklandığı söyleniyor. Netflix’te gösterilecek film tamamen siyah-beyaz çekilecek ve kasım ayında çekimlere başlanacak.