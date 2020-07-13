Herkes Paolo Sorrentino’nun Napoli’de geçen çocukluğunu anlatacak The Hand of God filmi için büyük bir heyecan duymuyor. Heyecanlanmayanların başında ise filmin isminde geçen elin sahibi Diego Armando Maradona var.

Sorrentino’nun Youth filminde bir benzerine yer vererek saygı duruşunda bulunduğu futbol efsanesi, avukatlarına filmin yakından takip etmeleri direktifini vermiş.

Anlaşıldığı kadarıyla Maradona, filmde kendisine ait herhangi bir şey kullanılmamasını istemiyor. Yıldız ismin avukatı Matias Morla, durumu yakından takip ettiklerini ve ters bir durumda dava açacaklarını belirtti.

Filmin, Sorrentino’nun çocukluk yıllarında Napoli’de geçtiği düşünüldüğünde, Maradona gösterilmeden kentin nasıl çekilebileceği de merak ediliyor.