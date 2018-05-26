1923’te doğup 2007’de vefat eden, “sessiz sanatın üstadı” şeklinde anılan pandomim sanatçısı Marcel Marceau babası Nazilerce katledilince babasının çalıştığı şehre, Lille’e gidip buradaki Fransız Direnişi’ne (French Resistance) katılıp Nazilerle mücadele etti. Savaşın ardından mim ustası Etienne Decroux’nun öğrencisi olan Marceau pandomimi öğrendikten sonra Bip adını verdiği karakteri yarattıktan sonra ünlendi. Pandomim sanatının ustalarından olan Marceau’yla ilgili önümüzdeki yıllarda iki film izleyeceğiz gibi görünüyor.

Duyurulan ilk film, Jonathan Jakubowicz‘in yazıp yöneteceği Resistance. Sonbaharda çekimlerine başlanması planlanan bu filmde sanatçıyı Amerikalı aktör Jesse Eisenberg canlandıracak. Aktöre Haley Bennett‘la Matthias Schweighöfer eşlik edecekler. Jakubowicz bu filminde Marceau’nun sanatıyla yüzlerce yetim çocuğun hayatlarını kurtarmasını anlatacak. Filmi 2019’da izleyebileceğiz.

Gelelim Marceau adlı filme. David Petrarca‘nın yöneteceği bu biyografik filmi Genius dizisinin yaratıcısı Noah Pink kaleme aldı. Çekim tarihi henüz duyurulmayan bu filmde sanatçıyı Dylan O’Brien canlandıracak. Aktöre Mark Strong eşlik edecek. Strong, Gaston adlı karakteri oynayacak. Filmin 2019’a yetişip yetişmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Bu filmin de Marceau’nun Fransız Direnişi’ndeki yaşamını ve Nazilerle mücadelesini anlatacağını belirteyim. Marceau pek çok dizinin yönetmenliğini üstlenen Petrarca’nın ilk sinema filmi olacak.