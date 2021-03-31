HBO’nun yeni mini dizisi Mare Of Easttown’ın geniş tanıtımları bir Kate Winslet oyunculuk gösterisi izleyeceğimizin habercisi…

Yayın: HBO ve HBOMax

Format: 7 bölümlük mini dizi

Tarih: İlk bölüm 18 Nisan’da

Yönetmen ve Yapımcılar: Brad Ingelsby dizinin yazarı ve yürütücü yapımcısı olarak görev yapacak.

HBO için The Leftovers ve Westworld’de de bölümler yöneten Craig Zobel tüm bölümlerin yönetmeni.

Oyuncular:

Kate Winslet

Julianne Nicholson

Jean Smart

Angourie Rice

Evan Peters

Guy Pearce,

David Denman

Cailee Spaeny

Konu: Kate Winslet’i hem hayatını toparlamaya çalışan, hem de genç bir kızın cinayetini çözmeye çalışan Mare Sheehan karakteriyle izleyeceğiz.

Beklentiler:

– Kate Winslet HBO ile son kez bir mini dizi için yaklaşık 10 yıl önce Mildred Pierce’ta çalışmıştı. Ve haliyle o diziye ödüller yağmıştı. Bu başarının tekrarlanması işten bile değil gibi görünüyor.

– Appalachia dağları bölgesinin yarattığı soğuk ve karanlık atmosfer İskandinav noir’larını hatırlatıyor gibi… Dizinin yazarı ve yürütücü yapımcısı Brad Ingelsby de bölgenin yabancısı değil.

– 2019 sonbaharında başlayan çekimler pandemi arasından sonra yeniden başladı ve 2020’nin sonuna doğru ancak tamamlanabildi.

– Dizinin en büyük artısı Kate Winslet ancak fragmanda onun dışında dikkat çekici bir oyuncu göremedik. Umarız tek karaktere bağlı bir dizi olarak kalmaz.