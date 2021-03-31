HBO’nun yeni mini dizisi Mare Of Easttown’ın geniş tanıtımları bir Kate Winslet oyunculuk gösterisi izleyeceğimizin habercisi…
Yayın: HBO ve HBOMax
Format: 7 bölümlük mini dizi
Tarih: İlk bölüm 18 Nisan’da
Yönetmen ve Yapımcılar: Brad Ingelsby dizinin yazarı ve yürütücü yapımcısı olarak görev yapacak.
HBO için The Leftovers ve Westworld’de de bölümler yöneten Craig Zobel tüm bölümlerin yönetmeni.
Oyuncular:
Kate Winslet
Julianne Nicholson
Jean Smart
Angourie Rice
Evan Peters
Guy Pearce,
David Denman
Cailee Spaeny
Konu: Kate Winslet’i hem hayatını toparlamaya çalışan, hem de genç bir kızın cinayetini çözmeye çalışan Mare Sheehan karakteriyle izleyeceğiz.
Beklentiler:
– Kate Winslet HBO ile son kez bir mini dizi için yaklaşık 10 yıl önce Mildred Pierce’ta çalışmıştı. Ve haliyle o diziye ödüller yağmıştı. Bu başarının tekrarlanması işten bile değil gibi görünüyor.
– Appalachia dağları bölgesinin yarattığı soğuk ve karanlık atmosfer İskandinav noir’larını hatırlatıyor gibi… Dizinin yazarı ve yürütücü yapımcısı Brad Ingelsby de bölgenin yabancısı değil.
– 2019 sonbaharında başlayan çekimler pandemi arasından sonra yeniden başladı ve 2020’nin sonuna doğru ancak tamamlanabildi.
– Dizinin en büyük artısı Kate Winslet ancak fragmanda onun dışında dikkat çekici bir oyuncu göremedik. Umarız tek karaktere bağlı bir dizi olarak kalmaz.