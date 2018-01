2017 yılı usta yazar Margaret Atwood’un yılı olmuştu. Nisan 2017’de yayın hayatına başlayan The Handmaid’s Tale dizisi yıla damgasını vurmuş, pek çok ödül toplamıştı. Kanada-ABD ortak yapımı olan mini dizi Alias Grace‘le Atwood uyarlamaları devam etmişti. Bu yıl The Handmaid’s Tale 2. sezonuyla devam edecek, öte yandan yazarın MadAddam üçlemesi de uyarlanacak. MadAddam‘ın haklarını yıllar önce HBO satın almış, yönetmenliği Darren Aronofsky’nin üstleneceği açıklanmıştı ama bütçe nedeniyle HBO, MadAddam‘ı çekmekten vazgeçmişti. Bu kez roman serisini Paramount Television uyarlatacak. Dizinin yeni kanalıysa henüz belirlenmedi. Atwood’un serisi Oryx and Crake adlı kitapla başlamış, The Year of the Flood‘la devam etmiş, MadAddam adlı kitapla da sona ermişti. Seri insanlığın sonunu getirebilecek global bir salgına, salgından sonra hayatta kalanlara ve Tanrı’nın Bahçıvanları adlı tarikata odaklanıyor.