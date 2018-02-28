I, Tonya filmindeki sağlam performansıyla ilk Oscar adaylığını elde eden genç aktris-yapımcı Margot Robbie‘nin 2015’te duyurduğu projesi Dangerous Odds‘a aranan finansman bulundu. Filmin haklarını Bold Films şirketi satın aldı. Robbie’nin yapımcılığını ve başrolünü üstleneceği bu film, Marisa Lankester‘ın anılarını derlediği aynı adlı kitabından uyarlanacak, aktris, Lankester’ı oynayacak. Filmin konusu şöyle: Lankester at yarışlarında bahisçi olan Ron Sacco’yla çalışmaya başlar. FBI, Sacco ve Lankester’ı dolandırıcılık (illegal yollardan 40 milyon dolar elde ettikleri) şüphesiyle gözaltına alır. Lankester 1987’de Sacco’nun sağ kolu Tony ile birlikte kumarın yasal olduğu Dominik Cumhuriyeti’ne taşınır. Lankester burada hem manken, hem önemli bir kumarbaz, hem de anne olur. Bir süre sonra burada tecavüze uğrayan Lankester çareyi buradan Zürih’e kaçmakta bulur. İki kez hapse giren Lankester halen Zürih’te yaşıyor. Kitabında illegal yollardan para kazandığı zamanları anlatıyor.

Filmin yönetmeni henüz belirlenmedi. Senaryoyu Straight Outta Compton‘ın senaristi Andrea Berloff kaleme alıyor. Söylentilere göre çekimlere bu yıl başlanacak. Ama filmin çekim tarihi yeni haberlerde belirtilmemiş.