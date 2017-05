Bu yıl I, Tonya, Terminal, Goodbye Christopher Robin filmlerinde izleyeceğimiz, sonbaharda Saoirse Ronan’lı Mary Queen of Scots filminde rol alacağı açıklanan Margot Robbie projeleri arasına bir gerilim filmini dahil etti. Robbie, Dreamland adı verilen filmin hem başrolünü, hem de yapımcılığını üstlenecek. Filmi Nicolaas Zwart kaleme alacak, 2016’da As You Are filmiyle Sundance Film Festivali’nden jüri özel ödülünü kazanan 24 yaşındaki Miles-Joris Peyrafitte yönetmenlik koltuğuna oturacak. Filmin merkezinde on beş yaşındaki Eugene Evans yer alacak. Evans, Margot Robbie’nin oynayacağı banka soyguncusunu FBI’dan önce bulmaya çalışacak. Bulmaya çalışmasının nedeniyse soyguncuyu bulana verilecek ödülleri kazanmak, böylelikle icralık haline gelmiş çiftliklerini elde tutmaktır. Film, 1930’larda geçecek.