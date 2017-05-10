haber Margot Robbie, Mary Queen of Scots’ta Kraliçe Elizabeth’i Oynayabilir Margot Robbie uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olup bir türlü çekilemeyen Mary Queen of Scots filminde rol alabilir. Yapımcılar, Robbie’ye Kraliçe Elizabeth rolünü teklif ettiler. Robbie’yle görüşmelere devam ediliyor....

haber David Ayer, Harley Quinn’li Gotham City Sirens’ı Yönetecek Bu yıl vizyona giren Suicide Squad‘la kariyerinin en kötü eleştirilerini alan, ne izleyicileri, ne de eleştirmenleri memnun edebilen senarist-yönetmen David Ayer, Will Smith’li fantastik-aksiyon filmi Bright‘ı Netflix için tamamladıktan...