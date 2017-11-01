Şu sıralar 1930’larda geçip banka soyguncusuna odaklanan Dreamland filminde soyguncuyu ve İskoçya’nın kraliçesi Mary’nin İngiliz kraliçesi Elizabeth tarafından idam ettirilmesini konu alan Mary, Queen of Scots filminde Elizabeth’i oynayan, 2018’de Suicide Squad 2‘da rol almayı planlayan yetenekli aktris-yapımcı Margot Robbie projelerine The Paper Bag Princess adlı uyarlama filmi de dahil etti. Aktris, Elizabeth Banks’le birlikte filmin yapımcılığını üstlenecek. Banks’in yöneteceği filmin başrolü de şimdilik Robbie’nin. Ama aktrisin sıkışık programı bu filmde oynamasına imkan tanımazsa aktris yapımcılıkla yetinmeyi planlıyor. Film aynı adlı çocuk kitabından uyarlanacak, prensesin ejderhanın saldırısına uğrayıp ejderha tarafından kaçırılan prensi kurtarma çabalarını konu alıyor. Banks bu filmden evvel aksiyon komedisi Charlie’s Angels‘ı çekecek.