Margot Robbie uzunca bir süredir hazırlık aşamasında olup bir türlü çekilemeyen Mary Queen of Scots filminde rol alabilir. Yapımcılar, Robbie’ye Kraliçe Elizabeth rolünü teklif ettiler. Robbie’yle görüşmelere devam ediliyor. Birkaç yıl evvel filmin başrolünü, yani Mary Stuart rolünü Saoirse Ronan’ın oynayacağı açıklanmıştı. Ronan hâlâ kadroda yer alıyor. Filmin çekimlerine Josie Rourke’nin yönetmenliğinde bu yıl başlanabilir.

Mary Queen of Scots, İskoçya’nın kraliçesi Mary Stuart’a odaklanacak. Mary’nin tahtını kaybettiği, tahtı için başlattığı savaşı kaybettiği, bu yüzden kuzeni İngiltere Kraliçesi Elizabeth’ten sığınma talep ettiği dönemde geçecek. Elizabeth hiç sevmediği Mary’i 19 yıl sürecek hapse mahkum eder. Mary’nin uşağı Anthony’nin Elizabeth suikastına karışınca Mary de şüpheleri üzerine çeker ve en nihayetinde Mary, Şubat 1587’de idam edilir.