Birkaç yıl önce Sony kız çocuklarının elinden düşmeyen Barbie oyuncağından yola çıkan bir film hazırlayacağını açıklamıştı. Sony başrol için önce Amy Schumer‘la anlaşmıştı. Ama Schumer projeden çekilince başrol Anne Hathaway‘e teslim edilmiş, vizyon tarihi de 8 Mayıs 2020’ye ertelenmişti. Hathaway’in yoğun takvimi nedeniyle bu film çekilemeyince Sony projenin haklarını kaybetti.

Dünkü haberlere göre proje bu kez Warner Bros.’un eline geçmiş. WB de vakit kaybetmeden başrol ve yönetmeni belirlemiş. Haberlere göre başrol için Margot Robbie‘yle, yönetmenlik için Patty Jenkins‘le görüşülüyor. Robbie’nin rol alacağı pek çok film olduğundan teklifi kabul etmesi halinde Barbie en erken 2020’de çekilecek gibi görünüyor. Zaten Jenkins de 2019’u Wonder Woman 1984‘la geçirecek. Film, Barbieland’te yaşayan oyuncak bir bebeğin yeterince mükemmel olmadığı için buradan kovulmasını, gerçek dünyada yaşadığı maceraları anlatacak.