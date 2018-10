DC’nin merkezinde kadınların yer aldığı yeni filmi Birds of Prey‘in çekimlerine üç ay kaldı. Ocak 2019’da çekimlerine başlanacak filmin kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Dünkü haberlere göre Mary Elizabeth Winstead...

DC‘nin takipçilerinin kafasını karıştıracak sayıda Joker projesi mevcut şu an. Hemen bunlara kısaca değineyim. Joaquin Phoenix‘li Joker filmi evrenle ilgisi olmayan, şimdilik devamı düşünülmeyen bir film. Çekimler hızla devam...

Margot Robbie‘nin başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği Birds of Prey filminin oyuncu kadrosunun hazırlıklarına başlandı. Bugünkü haberlere göre pek çok aktrisle deneme çekimleri gerçekleştirilmiş. Warner Bros. gelecek hafta da farklı...

En son Assassin’s Creed filmini vizyona çıkaran yönetmen Justin Kurzel şu sıralar Russell Crowe ve Nicholas Hoult‘lı dönem filmi The True History of the Kelly Gang‘in çekimlerine hızla devam...