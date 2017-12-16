Bu yıl I, Tonya filmiyle pek çok adaylık kazanan genç aktris/yapımcı Margot Robbie‘nin sahibi olduğu yapım şirketi LuckyChap Entertainment, Warner Bros. Television’la iki yıllık bir kontrat imzaladı. Robbie iki yıl boyunca WB TV’yle ortak yapımlara yapımcı kimliğiyle imzasını atacak. Hatta aktris ilk dizisini NBC kanalına sattı bile. Robbie’nin yapımcılığını, Kat Blasband Page’in yaratıcılığını ve senaristliğini üstlendiği dizi, Shattered Glass adını taşıyor. House of Cards‘la Revenge dizisinin karışımı şeklinde tanımlanan dizi Wall Street’te geçip feminist bir intikama odaklanacak. Dizinin merkezinde üç kadın yer alacak. Robbie birkaç yıl önce şirketini kurduğunda kadınların merkezde olduğu feminist yapımlar yapacağını açıklamıştı.

Robbie’nin hazırladığı diğer diziyse 30 dakikalık komedi olan Dollface. Dizinin başrolünü Kat Denning üstlenecek. Robbie’nin sinema için hazırladığı diğer projelerse şunlar: Başrolünü de üstlendiği, çekimleri tamamlanan dönem filmi Dreamland, başrolünde yer alacağı Harley Quinn’li filmler (Harley ve Joker’li bir film, Gotham City Sirens ve sadece Harley’li bir film), Elizabeth Banks’in yöneteceği masal uyarlaması The Paper Bag Princess, başrolünü üstlendiği soygun filmi Terminal, Robin Hood’un sevgilisine odaklanan Marian ve Augmented adlı bir film.