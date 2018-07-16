DC’nin 2020 için hazırladığı filmlerden olan Birds of Prey‘de yer alacak karakterler sonunda duyuruldu. Suicide Squad‘ta Harley Quinn rolüyle evrene dahil olan Margot Robbie‘nin başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği filmde şu karakterlere yer verilecek:

Black Canary: Dinah Laurel adıyla da bilinen Black Canary el ele dövüşte usta birisi. Suçla mücadele eden bir ailede dünyaya gelmiş. Babası polis Larry Lance, annesi ilk Black Canary olan Dinah.

Dinah Laurel adıyla da bilinen Black Canary el ele dövüşte usta birisi. Suçla mücadele eden bir ailede dünyaya gelmiş. Babası polis Larry Lance, annesi ilk Black Canary olan Dinah. Huntress: İlk Huntress, Helena Bertinelli’dir. Bertinelli organize suç örgütü lideri Franco’nun üvey kızıdır. Birds of Prey filminde ilk Huntress’a, yani Helena’ya yer verilecek. İkinci Huntress’ın Batman ve Catwoman’ın kızı Helena Wayne olduğunu belirteyim.

İlk Huntress, Helena Bertinelli’dir. Bertinelli organize suç örgütü lideri Franco’nun üvey kızıdır. Birds of Prey filminde ilk Huntress’a, yani Helena’ya yer verilecek. İkinci Huntress’ın Batman ve Catwoman’ın kızı Helena Wayne olduğunu belirteyim. Cassandra Cain: Dövüş sanatlarında usta birisi. Ayrıca kötü karakterlerden. Babası tarafından daha konuşmayı öğrenmeden suikastçıya dönüştürülmüş. O yüzden dövüşte mükemmel birisi. Daha sonra Batman onu koruması altına almış.

Dövüş sanatlarında usta birisi. Ayrıca kötü karakterlerden. Babası tarafından daha konuşmayı öğrenmeden suikastçıya dönüştürülmüş. O yüzden dövüşte mükemmel birisi. Daha sonra Batman onu koruması altına almış. Renee Montoya: Gotham Polis Departmanı’nda çalışan, ama bir süre sonra suçtan bunalıp istifa eden bir polis. Lezbiyen birisiymiş. İstifasından sonra The Question adlı kahraman tarafından suçlarla mücadele etmek amacıyla eğitilmiş.

Şimdilik duyurulan karakterler bunlar. Christina Hodson‘ın kaleme aldığı filmi Cathy Yan yönetecek. Çekimlere 2019’un ilk aylarında başlanacak. Henüz oyuncu kadrosu oluşturulmadı. Bu arada filmde Batgirl‘e yer verilmeyecek.