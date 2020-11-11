Borat Subsequent Moviefilm ile son dönemde isminden söz ettiren Maria Bakalova, New York Times’a açıklamalarda bulundu. Kendisine verdiği fırsattan dolayı Sasha Baron Cohen’e büyük bir minnettarlık duyduğunu belirten Maria Bakalova’nın açıklamalarından satır başları:

“Amerikan yapımlarında maalesef çok fazla Bulgar oyuncu göremiyoruz. Çoğunlukla çok küçük roller oluyor ve genellikle hayat kadını ya da mafya elemanı gibi basmakalıp roller veriliyor. Sacha Baron Cohen’e Doğu Avrupalı bir oyuncuya böylesine güçlü bir rol verdiği için minnettarım.”

“Oyunculuğa başka biri olma isteğiyle başladım. Oyuncu olduğunuz zaman herhangi biri olup, Mars’ta bile yaşıyor olabilirsiniz. Dogma 95 ve İskandinav sinemasına her zaman hayranlık duymuşumdur. Meryl Streep, Nicole Kidman ve Natalie Portman ise her zaman kendime örnek aldığım oyuncular oldu.”

“Çok disiplinli bir çocukluk geçirdim. Bundan dolayı komediye çok da yakın olduğumu söyleyemem. 15-16 yaşlarımda Dostoyevski’nin kitaplarına takıntılı bir ilgim vardı ve çocukluğum ve gençliğim çoğunlukla Avrupa sineması ve kitaplarla geçti. Ben 10 yaşındayken Borat vizyona girdiğinde izleme şansım olmamıştı ve rolü aldıktan sonra ilk kez izledim.”

“Bir arkadaşım büyük bir Hollywood filmi için bana benzeyen bir oyuncu aradıklarını söyledi. Hiçbir zaman Bulgar bir oyuncuya başrol vereceklerini düşünmediğm için umutsuzca başvurdum. Gönderdiğim deneme çekimlerini beğendiklerini söylediler ancak proje çok gizli tutuluyordu. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim olmadan Londra’ya deneme çekimlerine gittim ve Sacha Baron Cohen’i karşımda gördüğüm zaman çok şaşırdım.”

“Çekimlere başladığımızda Sacha Baron Cohen, Tutar karakterinin neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilmeyen, Borat’tan daha çılgın bir karakter olması gerektiğini söyledi. Karakter ile empati yapmam gerektiğini, bir kafeste yaşamak zorunda kalmanın nasıl olacağını, insanlar bana böyle davransa neler hissedebileceğimi bana sık sık hatırlattı.”

“Tutar karakterinin tamamen doğal olmasını isteniyordu. Filmde kaşlarım dışında görünen bütün vücut tüylerim tamamen doğaldı. Filmin çekimleri bittiğinde vücudumdaki tüyleri kestikten sonra rüzgarı vücudumda hissetmek güzel bir histi.”

“Sacha Baron Cohen ile karşılıklı oynamak keyifli olduğu kadar da zor bir tecrübeydi. Karşılıklı oynarken çok ciddi görünüyor ve benim de her şey normalmiş gibi davranmam gerekiyordu. Ancak gülmekten kendimi alamadığım çok fazla an oldu. Bana gülmemem için sette birçok taktik verdi, endişeli olduğum sahnelerde endişelenmemin, gülmem gereken anlarda da gülmemin normal olduğunu, bu hislerimi sadece kameraya aktarmam gerektiğini söyledi..”

“Filmde çok fazla tehlikeli sahne vardı ancak en çok Rudy Giuliani ile olan sahnede korktuğumu söyleyebilirim. O sahnede ben de herkesin gördüğü kadarını gördüm, neler olduğuyla ilgili kararı seyirciye bırakıyorum. Bunlar yaşanırken neyse ki, Sacha hemen odaya girdi çünkü açıkçası benim için endişeleniyordu. Gecikseydi neler olabileceğini tahmin edemiyorum.”

“Borat gibi filmler birçok insanın gerçek kişiliğini ortaya koyuyor. Jeanice’in de, sinagogdaki hanımefendinin de, gerçek kişiliklerini gördük. Aynı şekilde Rudy Giuliani’nin de gerçek karakterini herkesin gördüğünü düşünüyorum.”