Alman yapım şirketi Barry Films (Robert Pattinson’lı Life‘ın yapım şirketi), Sebastien Cauchon’un olumlu eleştiriler alan kitabı Marilyn 1962‘nin haklarını satın aldı. Kitap aktris Marilyn Monroe’nun son bir yıldaki yaşamını ve psikolojisini ona en yakın olan 12 kişinin bakış açılarından aktarıyor.

Barry Films kitabı TV’ye mini dizi şeklinde uyarlayacağını açıkladı. Dizi 10 bölümden oluşacak. Elle ve Toni Erdmann‘ın yapımcısı Michel Merkt yürütücü yapımcılar arasında yer alacak. Dizinin çekim tarihi de, yayın tarihi de henüz belirlenmedi. Haklar yeni alındığı için dizi bu yıla yetişmeyebilir.