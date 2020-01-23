Marion Cotillard, özellikle dünyanın son yıllarda yaşadığı gelişmelerden sonra küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin önemini anladığını ve hayatının geri kalanında elinden geleni yapmak istediğini açıklamıştı.

Fransız yıldız, Greenpeace ile harekete geçerek bu ay içinde Antartika’ya gitti… Yaz aylarının yaşandığı buzul kıtada, erime rekor seviyelere ulaşmış durumda… Cotillard’a Vikings’te izlediğimiz Gustaf Skarsgard ve çinli oyuncu Ni Ni eşlik etti.

Cotillard, yaptığı açıklamada “Antartika, insanlığın elinin uzanmayacağı bir yerde, vahşi kalmalı… Hızla kötüye giden dünyada bu kıtaya düşündüğümüzden daha fazla ihtiyacımız var” cümlelerini kullandı.