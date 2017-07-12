En son Fransız filmi Ismael’s Ghosts‘ta rol alan, son zamanlarda pek çok filmde izlediğimiz Fransız aktris Marion Cotillard kariyerine Fransa’da devam edecek. Cotillard, Gueule D’Ange (melek yüzlüm anlamında) adı verilen Fransız filminin başrolünü üstlenecek. 2002 yapımı Primitifs filminden sonra bir daha uzun metrajlı film çekmeyen Vanessa Filho bu filmi yönetecek. Cotillard bu filmde bir anneyi oynayacak. Karakterin kızını oynayacak oyuncu için deneme çekimlerine başlandı. Filmin detaylarıysa (konusu, oyuncuları, türü, vizyon tarihi vs) açıklanmadı. Bilinen diğer şeyse çekimlere bu sonbaharda başlanacağı. Aktrisin adının sadece bizim basında Kürk Mantolu Madonna filmiyle anıldığını ama bunun resmileşmeyip söylentide kaldığını haberimize ekleyelim.