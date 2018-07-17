17 Temmuz 2018
Bilindiği üzere Netflix bir yıl önce Mark Millar‘ın şirketi MillarWorld’ü satın almış, Millar’la birlikte pek çok projeye imza atılacağı duyurulmuştu. Lakin bu satın alma haberinden sonra bir yıl boyunca yeni bir haber gelmemişti MillarWorld cephesinden. Sonunda bugün yeni projeler duyuruldu. Kingsman ve Kick-Ass çizgi-romanlarının yaratıcısı Millar, Netflix’e yeni diziler ve filmler hazırlamaya başladı. Duyurulan projeler;
Diziler:
- Jupiter’s Legacy: Dizinin yürütücü yapımcılığını, showrunnerlığını ve pilot bölümünün yönetmenliğini Spartacus‘ten Steven S. DeKnight üstlenecek. Çizgi-roman 1930’larda güçlerine kavuşmuş dünyanın ilk süper kahramanlarını merkeze koyuyor, günümüzde geçiyor. Dizi günümüzde yaşlanmış kahramanların süper güçlü çocuklarıyla bağlarını, çocukların onlara yetişme çabalarını anlatacak.
- American Jesus: İspanyolca ve İngilizce çekilecek bu dizi 12 yaşındaki bir çocuğun İsa peygambere dönüştüğünü fark etmesini konu alıyor. Bu çocuk suyu şaraba dönüştürebiliyor, hatta ölüyü diriltebiliyor. Everardo ve Leopoldo Gout dizinin showrunnerlığını üstlenecekler. Everardo pilot bölümü çekecek.
Filmler:
- Empress: Kraliçe Emporia galaksinin en kötü diktatörü [hayır, O değil] Kral Morax’la evlidir. Bu herifle hayatına devam edemeyen Emporia çocuklarıyla birlikte saraydan kaçar. Emporia’nın artık tek amacı vardır, o da çocuklarıyla birlikte Morax’tan ve ordusundan saklanmak, bunun için başka bir evrene ışınlanmak gerekse bile kraldan kaçmaya devam edecektir. Konusu bu şekilde olan filmi Lindsey Beer uyarlayacak.
- Huck: Ted Melfi‘nin yöneteceği bu film sessiz bir sahil kasabasında geçip özel güçlerini iyilik yapmak için kullanan Huck adlı adama odaklanacak. Yeteneklerini gizleyen Huck’ın yaşamı kasabaya yeni birisinin gelmesiyle, bu kişinin medyayı Huck’ın yetenekleri konusunda uyarmasıyla değişir, adamımız her şeyi değiştirebilecek bir maceraya atılmak durumunda kalır.
- Sharkey the Bounty Hunter: Diğerlerinden farklı olarak Sharkey çizgi-romanı henüz piyasaya sürülmedi. Halen yazım aşamasında olan bu çizgi-roman 2019’da piyasaya sürülecek. Filmin senaryosunuysa Michael Bacall kaleme alacak. Bilimkurgu türündeki film ödül avcısı bir adamın on yaşındaki çocukla birlikte hayatının en büyük ödül avına atılmasını anlatacak.
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