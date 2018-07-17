Bilindiği üzere Netflix bir yıl önce Mark Millar‘ın şirketi MillarWorld’ü satın almış, Millar’la birlikte pek çok projeye imza atılacağı duyurulmuştu. Lakin bu satın alma haberinden sonra bir yıl boyunca yeni bir haber gelmemişti MillarWorld cephesinden. Sonunda bugün yeni projeler duyuruldu. Kingsman ve Kick-Ass çizgi-romanlarının yaratıcısı Millar, Netflix’e yeni diziler ve filmler hazırlamaya başladı. Duyurulan projeler;

Diziler:

Jupiter’s Legacy: Dizinin yürütücü yapımcılığını, showrunnerlığını ve pilot bölümünün yönetmenliğini Spartacus‘ten Steven S. DeKnight üstlenecek. Çizgi-roman 1930’larda güçlerine kavuşmuş dünyanın ilk süper kahramanlarını merkeze koyuyor, günümüzde geçiyor. Dizi günümüzde yaşlanmış kahramanların süper güçlü çocuklarıyla bağlarını, çocukların onlara yetişme çabalarını anlatacak.

Dizinin yürütücü yapımcılığını, showrunnerlığını ve pilot bölümünün yönetmenliğini Spartacus‘ten üstlenecek. Çizgi-roman 1930’larda güçlerine kavuşmuş dünyanın ilk süper kahramanlarını merkeze koyuyor, günümüzde geçiyor. Dizi günümüzde yaşlanmış kahramanların süper güçlü çocuklarıyla bağlarını, çocukların onlara yetişme çabalarını anlatacak. American Jesus: İspanyolca ve İngilizce çekilecek bu dizi 12 yaşındaki bir çocuğun İsa peygambere dönüştüğünü fark etmesini konu alıyor. Bu çocuk suyu şaraba dönüştürebiliyor, hatta ölüyü diriltebiliyor. Everardo ve Leopoldo Gout dizinin showrunnerlığını üstlenecekler. Everardo pilot bölümü çekecek.

Filmler: