2016’dan beri Marvel filmleriyle (Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Avengers 4) meşgul olan, bu yüzden başka projelerde yer alamayan aktör Mark Ruffalo, Avengers 4‘u tamamladıktan sonra ekranlara, HBO’ya dönüp bir dizide rol alacak. Ruffalo’yu The Normal Heart‘tan dört-beş yıl sonra ekranlara döndürecek mini dizinin adı I Know This Much Is True. 8 bölümden oluşacak dizi Wally Lamb’in aynı adlı romanından uyarlanacak. Diziyi Blue Valentine‘ın yönetmeni Derek Cianfrance kaleme alıp yönetecek. Çekim tarihi henüz açıklanmadı. Dolayısıyla dizinin 2018 sonuna yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor. Ruffalo bu dizide ikizleri oynayacak. Dizi ikiz kardeşler Dominic ve Thomas Birdsey’nin zihinsel hastalıklarına, kişisel trajedilerine ve tedavilerine odaklanacak, 1990’larda geçecek.