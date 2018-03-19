Kathryn Bigelow’un yönetmeyi çok istediği ama proje rafa kaldırılınca yönetmenlikten çekildiği Triple Frontier‘ın çekimlerine gelecek hafta başlanacak. Bigelow’un birkaç yıl boyunca hazırladığı ama daha sonra çekmekten vazgeçtiği The True American da bu yıl çekilebilir. Geçen yıl bu filmin yönetmenliği Şilili yetenekli yönetmen Pablo Larrain‘e teslim edilmişti. Başrol içinse Bigelow, Tom Hardy‘le anlaşmıştı. Ona Riz Ahmed‘in eşlik edeceği açıklanmıştı. Bugün gelen haberlere göre başroller değişti, Hardy de Ahmed de (ikisini Venom filminde izleyebileceğiz) filmde rol almaktan vazgeçtiler. Başroller için Mark Ruffalo ve komedi yapımlarıyla, özellikle de The Big Sick‘le çıkış yakalayan Kumail Nanjiani‘yle görüşmelere başlandı.

Annapurna Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği film gerçeklerden uyarlanacak, 11 Eylül sonrası Teksas’ta geçip kendisine “Arap Katili” diyen, 9/11’in intikamını almak isteyen eski asker Mark Stroman’ın Bangladeşli göçmen Rais Bhuiyan’ı öldürmesini konu alacak. Teklifi kabul etmeleri halinde Stroman’ı Ruffalo, Bhuiyan’ı Nanjiani oynayacaklar. Film Anand Giridharadas’ın kitabından uyarlanacak. Çekim tarihi henüz duyurulmadı.