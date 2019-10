Bir-iki hafta önce Apple, Ryan Reynolds ve Will Ferrell’lı müzikal film A Christmas Carol’ın haklarını satın almıştı. Apple, Reynolds’a 35, Ferrell’a ise 25 milyon dolar ödemeyi kabul ederek gündemi meşgul etmişti. Bu projenin duyurulmasından kısa bir süre sonra Disney de A Christmas Carol’ı sinemaya taşıyacağını açıkladı. Marley adı verilen filmin yönetmenliği için Disney’in 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etmiş filmi Beauty and the Beast’in yönetmeni Bill Condon’la anlaşmaya varıldı.

Filmin müzikleriyse Pocahontas’la Oscar kazanan Stephen Schwartz’a emanet edildi. Senaryoyu Condon kaleme alıyor. THR’nin haberine göre filmin merkezinde Jacob Marley adlı karakter yer alacak, olaylar Marley’nin perspektifinden aktarılacak. Disney projeyi duyurdu ama henüz filme yeşil ışık yakmadı. Proje halen geliştirme aşamasında olduğu için çekim tarihi belirsiz.

Apple ve Disney’in versiyonlarını bekleyemeyenler için BBC’nin Tom Hardy’nin yapımcılığında A Christmas Carol mini dizisi hazırladığını da hatırlatalım. Guy Pearce’in başrolünü üstlendiği dizi bu yıl yayınlanacak. Öte yandan Carey Mulligan, Andy Serkis, Martin Freeman ve Daniel Kaluuya’lı A Christmas Carol animasyon filmi de post prodüksiyon aşamasında… Kısacası yakın zamanda A Christmas Carol’ın dört versiyonunu izleyebileceğiz. Usta yazar Charles Dickens sinema ve televizyonu beslemeye devam ediyor…