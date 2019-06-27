Lost and Beatiful’dan sonra ikinci filmi merakla beklenen Pietro Marcello’nun Jack London uyarlaması Martin Eden post prodüksiyona geçti.

İtalyan sinemasının en yetenekli genç isimlerinden biri olarak gösterilen Marcello belgesellerle kariyerine başlamış, 2015’te çektiği Lost and Beautiful Locarno’dan en iyi genç sinemacı ödülüyle dönmüştü.

Jack London’ın macera dozu yüksek romanlarından Martin Eden’i uyarlayan Marcello. başrolü kendisi gibi yetenekli isimlerden Luca Marinelli’ye verdi. Amerikalı usta yazar London’ın klasiğini günümüze taşıyan Marcello, Marco Leonardi, Vincenzo Nemolato, Rinat Khismatouline, Pietro Ragusa, Aniello Arena, Lana Vlady, Jessica Cressy ve Carlo Cecchi’ye rol verdi.