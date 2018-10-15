Her daim yoğun çalışan İngiliz aktör Martin Freeman iki dizinin başrollerini üstlenecek. Duyurulan ilk dizi, FX ve Sky kanallarının ortak yapımı olan Breeders. Freeman bu dizide bir babayı oynayacak. Aktöre Daisy Haggard eşlik edecek. Dizi ebeveynliğin komik taraflarını aktaracak, sitcom türünde olacak. Çekimlere 2019’da başlanacak. FX ve Sky diziyi 2020’de yayınlayacak.

Freeman’ı bu diziden önce A Confession adlı dizide izleyebiliriz. Jeff Pope‘un kaleme aldığı, Broadchurch‘ten Paul Williams‘ın yöneteceği dizi, ITV kanalı için çekilecek, altı bölümden oluşacak. Aktöre bu dizide Imelda Staunton eşlik edecek. Freeman bu dizide bir dedektifi oynayacak.

Dizi Swindon, Wiltshire’da geçecek. 22 yaşındaki genç kadın Sian O’Callaghan Mart 2011’de kız arkadaşlarıyla bir barda buluşur. Sian parti sonrasında erkek arkadaşının 15 dk uzaklıktaki evine yürümek ister. Fakat eve gelmeyince erkek arkadaşı Kevin (Charlie Cooper) polisi arar. Bunun üzerine dedektif Steve Fulcher (Freeman) ekibiyle birlikte Sian’ı aramaya başlar. Sian ölü bulununca Fulcher katili bulmak için elinden gelen her şeyi yapar ama bir süre sonra saygınlığını ve kariyerini kaybeder. Staunton 2003’te 20 yaşındaki kızı öldürülen bir anneyi oynayacak. Anne haberleri izlerken Sian’la ilgili habere denk gelince iki cinayet arasında bağ olduğunu düşünmeye başlar, olaylar gelişir. Dizinin yayın tarihi duyurulmadı ama 2019’a yetişecek gibi görünüyor.