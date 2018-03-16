Sherlock dizisi kimsenin beklemediği bir başarı elde edip kendisine büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Başrolleri Benedict Cumberbatch’le Martin Freeman’a küresel bir şöhret getiren, onlara Hollywood kapılarını açan dizinin ekip için kötü tarafı sezon biter bitmez “Yeni sezon ne zaman gelecek?” sorularının ardı arkasının kesilmemesi oldu. 2017’de 4. sezonu yayınlanan ve ilk kez olumsuz eleştiriler alan dizi yakın zamanda dönmeyecek. Zira senaristleri Mark Gatiss’le Steven Moffat şu sıralar BBC’ye Dracula dizisini hazırlıyorlar, bu dizi yayınlanmadan önce Sherlock‘a başlamayacaklarını açıklamışlardı. Yani dizi 2020’den önce dönmeyecek. Bugün de Freeman dizi hakkında konuştu.

Freeman çekimleri artık heyecanla beklemediğini söylemiş. Nedeniyse onu sürekli sıkboğaz eden Sherlock hayranları. “Sherlock birden hayvani bir popülerliğe ulaştı, halbuki The Office [Ricky Gervais’in başrolde yer aldığı dizi] yavaş yavaş popülerleşmişti. Sherlock başlangıçta açıkçası oldukça yüksek bir kaliteye sahipti, ama birden zirveye çıktığınızda orada tutunmak çok zor,” demiş ki son derece haklı. Zira ekip 4. sezonda çıtayı epey düşürmüşlerdi (eleştiriyi buradan okuyabilirsiniz). Freeman sözlerini “Bu dizide oynamak mini-Beatles gibi bir şey. Ama halkın beklentileri artık eğlenceli değil. Artık eğlenebileceğiniz bir şey değil, ‘diziyi devam ettirirsen çok iyi olur, aksi halde sen bir k*****sın’, bu hoş değil artık,” şeklinde bitirmiş. Yani Freeman hayranların onu sürekli bu diziyle sıkboğaz etmesinden bunalmış durumda. Dizi devam eder mi, Freeman rolünü tekrarlamak ister mi bunu zaman gösterecek.