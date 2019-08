Ekranların sevilen dizilerinden Sherlock‘ın son sezonunun üstünden iki buçuk yıl geçti. Dizi için bu ara çok uzun değil. Zira son iki sezon arasında da üç yıllık bir ara verilmişti. Gene de dizinin hayranları yeni sezonun hemen çekilmesini istiyorlar ama son sezon genelde çok kötü eleştiriler (benden bir eleştiri) aldığı için Martin Freeman diziye dönme konusunda çok istekli görünmüyor. Daha önce “Sherlock başlangıçta oldukça yüksek bir kaliteye sahipti ama birden zirveye çıktığınızda orada tutunmak çok zor,” deyip son sezonun düşük kalitesini (kalitesizliğini) eleştiren Freeman yeni filmi Ode to Joy‘un tanıtımları sırasında dizi hakkında tekrar konuşmuş.

Freeman son bölümde öykünün ulaştığı yeri bir final olarak görmese de bir sonraki yıl “Millet, biz geri döndük,” deyip kalındığı yerden devam edilecek bir yer olarak da görmüyor. Aktör son sezonu bir duraklama olarak tanımlamış. “Ben bir şeyi yapmayı artık istemiyorsan o şeyi bırakma taraftarıyım. Söylemek istediğin her şeyi söylediysen sahneden çekil, sahneden ayrılma konusunda cesaretli ol,” diyen aktör senaristlerin daha fazla şey söylemek isteyip istemediklerini bilmiyor. Aktörün yeni sezonda oynamasının koşuluysa o sezonun çok çok özel ve ilginç olması, öncekinin aksine daha ‘etli’ olması, yani önceki sezon gibi kötü yazılmaması.

Sherlock dizisinin yakın zamanda dönmeyeceği ise kesin. Zira on yıldır olduğu gibi Freeman da, Benedict Cumberbatch da pek çok projeyle meşguller. Şu sıralar Louis Wain filminde rol alan Cumberbatch daha sonra Doctor Strange 2, The Power of the Dog filmlerinde de rol alacak. Aktör 2020’de Patrick Melrose‘un 2. sezonunda da rol almayı düşünüyor. Sherlock’ın senaristlerinin şu sıralar Dracula mini dizisiyle meşgul olduklarını da düşünürsek yeni sezon çekilecekse bile en erken 2021’de çekilip 2022’de yayınlanabilecek. Dönelim Freeman’a. Aktör, Black Panther 2‘da rol alacağını da belirtmiş. Gerçi Marvel henüz resmi olarak duyurmadı ama Freeman kendisine rol verileceğini düşünüyor.