Süper kahraman ve Marvel filmleri hakkındaki açıklamaları son dönemde sinema gündemine damga vuran Martin Scorsese ilginç açıklamalarını sürdürüyor. Usta yönetmen bu sefer Joker ile ilgili konuştu:

“Filmi çok iyi biliyorum. Yönetmen Todd Phillips’i çok iyi tanıyorum.Senaryoyu da iyi biliyordum. Filmi zaten yapımcım Emma Tillinger Koskoff hayata geçirdi. Son dört yılda film için gelen teklif üzerine çok düşündüm ve Joker için zamanım olmadığına karar verdim. Genel olarak kişisel nedenlerim vardı. Senaryoyu çok kez okuduğumu ve çok iyi bir enerji barındırdığını söylemeliyim. Joaquin de olağanüstü bir iş çıkardı.”

“Sonuçta benim için bir sonraki adımın bir süper kahramanın karakter gelişimini işlemek olmadığına karar verdim. Karakter bir kişiye değil, bir süper kahramana yani bir olaya evriliyor. Kötü sanat olduğunu söyleyemem ama benim için uygun değil. Süper kahraman filmleri ayrı bir sanat türü… Yapılmaları kolay değil. Bu işi yapan çok iyi yapan yetenekli insanlar var.. Bir çok genç insan da bu filmleri çok beğeniyorlar”