Sonunda aylardır devam eden görüşmeler sonlandı ve Joaquin Phoenix kötü karakter Joker‘i oynamayı kabul etti. Todd Phillips‘in kaleme alıp yöneteceği isimsiz Joker filminin çekimlerine eylülde sadece 55 milyon dolar bütçeyle başlanacak. Film, DC’nin en düşük bütçeli filmi olacak. Daha önceki filmler hep 140 milyon dolardan fazlasına mal olmuştu DC’ye. Bu arada 80’lerde geçecek, karanlık ve deneysel bir film olacak Joker filmi. Yapımcılık için görüşülen Martin Scorsese‘yse ne yazık ki yapımcılığı üstlenmeyecek ama ortağı Emma Koskoff yapımcılar arasında yer alacak. THR’nin haberine göre film 2019’un sonlarına doğru vizyona girebilir. Bir ay önce filmdeki karakterlerden bazıları açıklanmış, Robert De Niro‘nun bir rol için düşünüldüğü söylenmişti.

Bu arada Jared Leto‘nun durumunda bir değişiklik yok. Aktör, DC’yle çalışmaya, Joker’i oynamaya devam edecek. Hatta bir süre önce Leto’nun başrolünü üstleneceği bir Joker filmi hazırlandığı da duyurulmuştu. Aktör, Sony’nin Spider-Man evreni kapsamında çekilecek Morbius filminde de rol alacak. Yani hem DC, hem de Spider-Man evrenlerinde kötü karakterleri oynayacak Leto. DC’ye dönersek… Bu yıl Aquaman‘ı, 2019’daysa Shazam!, Wonder Woman 84 ve Joker filmini izleyeceğiz.