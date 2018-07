Geçtiğimiz yıl usta yönetmen Martin Scorsese‘nin The Irishman‘den hemen sonra, 2018 bitmeden Killers of the Flower Moon‘u çekmek istediği duyurulmuştu. Daha sonra bu proje geride kalmış, yönetmenin Teddy Roosevelt’in başkanlığına odaklanan bir film çekeceği açıklanmıştı. İki filmin de başrolleri yönetmenin favori oyuncusu Leonardo DiCaprio‘ya teslim edilmişti. Biz The Irishman‘in tamamlanmasını beklerken Scorsese cephesinden yeni bir haber geldi. Usta yönetmen, Killers… filmini ilkbaharda çekebilir. 1920’lerde geçip Oklahoma’daki cinayetleri konu alan bu filmin set tasarımcısı da duyuruldu. Scorsese’yle sıkça çalışan Dante Ferretti setleri tasarlayacak. Post prodüksiyonu devam eden The Irishman‘i 2019’da, Killers…‘ı 2020’de izleyebileceğiz -tabii Scorsese kararını değiştirip başka bir projesini önce çekmezse-.