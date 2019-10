Martin Scorsese, Marvel hakkındaki samimi görüşlerini açıkladı ve büyük bir tartışmanın da fitilini yeniden ateşledi…

“İzleyemiyorum. Denedim ama sinema değiller… Benim o filmleri en yakın bulduğum şey, ne kadar iyi çekilseler de, oyuncular ne kadar iyi oynamış olsalar da, tematik parklar. İnsanların başka insanlarla duygu ilettiği, psikolojikler deneyimler yarattığı sinema değiller”

Farklı sinemacılar bu açıklamalara hızlı bir şekilde tepki gösterdiller. James Gunn, hayal kırıklığını gizleyemedi:

“Martin Scorsese en sevdiğim 5 sinemacıdan biridir. The Last Temptation of Christ’ı insanlar görmeden tepki gösterdiğinde çok kızmıştım. Benim filmlerimi de görmeden aynı şekilde eleştirmesi beni üzdü. Ne olursa olsun Scorsese’yi seveceğim. Sinemaya yaptığı katkılar için mutlu olacağım. The Irishman’i izlemeyi iple çekiyorum.