Sinemanın en büyük ustalarından Martin Scorsese artık 77 yaşında, hayatının son yıllarını yaşadığının farkında bir yönetmen… Kendisine doğrudan ölümle ilgili sorular yöneltilip, saygısızlık yapan olmadı ama italyan asıllı yönetmen de çekinmeden ve korkmadan açıklamalarını sürdürüyor. New York Times’a yaptığı açıklamalarda da net konuştu:

“Artık oluruna bırakmak lazım. Özellikle bu yaşa geldiğinizde… Hayatınızın bu noktasında artık her yükten kurtulmak lazım. Genelde ölüm çok hızlı gerçekleşir. Sana hala çalışma fırsatı sunuyorlarsa, anlatacak şeyler de bulabilirsin. The Irishman’de sık sık tekrarladıkları gibi “Neyse o” (It’s what it is)… Ölümü kucaklamak lazım”

“Bir yılımı sadece arkadaşlarımla geçirmeye, okumaya, müzik dinlemeye ayırmayı isterim. Çünkü hepimiz gidiciyiz. Arkadaşlarımı kaybediyorum, ailemi kaybediyorum. Eskiden bir roman okuyup, biriyle tanışıp hikayesini dinleyip “Bunu film yapmalıyım” dediğim oluyordu. Şimdi o süre azalıyor”

“Problem zamanın sınırlı olması, enerjinin çok sınırlı olması… Haliyle zeka da sınırlı… Neyse ki merak sınırsız ve hiç bitmiyor…