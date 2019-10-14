Martin Scorsese BFI London’da Irishman gösteriminin ardından Marvel filmleri hakkındaki sert açıklamalarını sürdürdü…

“Bazı filmlerin değeri tematik parkları geçmiyor, örneğin Marvel filmleri… Sinema salonları lunaparklara dönüyor. Bu farklı bir deneyim, sinema değil… Çekmeye devam edebilirsiniz ama sinema olduğunu söyleyemezsiniz, başka şeyler, sinema değil. Bunların işgaline karşı durmalıyız”

“Bence bu büyük bir mesele… Sinema sahipleri devreye girmeli. Salonlarda öyküye dayalı (narrative) filmlere ağırlık vermeliler. Bu tip filmler üç saate de uzayabilirler. Kastettiğim sonu, ortası, başı belli konvansiyonel filmler değil.”