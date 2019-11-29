The Irishman’in karşısında üç buçuk saat geçiren insanların önemli bir bölümü “Keşke dizi olsaydı da, sindire sindire izleseydik?” diye düşündü kuşkusuz. Martin Scorsese ise en baştan beri aynı fikirde olmadığını açıkladı:

“Uzun bir hikaye, iki sezonluk bir dizi olabilirdi” diyebilirsiniz. Ama bana göre kesinlikle hayır. Hiç düşünmedim bile… Bana göre bu filmin ilginç yönü detayların birikmesi. Filmin sonunda biriken olaylar, yaşantılar ve detaylar sonuca etki ediyor diye düşünüyorum. Bu yüzden eğer ilgilendiyseniz tek oturuşta başından sonuna kadar izlemelisiniz. Dizi iyi bir şey, karakterleri oluşturmanızı, senaryoyu geniş ele almanızı, bir dünya yaratmanızı sağlıyor. Ama Irishman için doğru olmazdı.”

Martin Scorsese filmle ilgili Netflix desteğini de kısa bir şekilde anlattı: (Dikkat spoiler)

“Klasik bir stüdyoyla bu senaryoyu çekseydik, filmin bir adamın tekerlekli sandalyede oturup beklemesiyle bitmesine izin vermezlerdi. Asla onay çıkmazdı. Farklı bir platformda yayınlanmanın avantajını yaşadık”