Usta yönetmen Martin Scorsese eylülde The Irishman‘in çekimlerine başlayacak. Bu filminde bilindiği üzere Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Bobby Cannavale ve Ray Romano’yla çalışacak. 100 milyon dolara mal olacak filmin çekimleri aralıkta tamamlanacak. Scorsese’nin bu filmden sonraki projesi de bugün belli oldu. Usta yönetmen De Niro’dan sonra en çok çalıştığı oyuncu olan Leonardo DiCaprio’yla çalışacak.

İkiliyi buluşturacak proje bu yıl açıklanmıştı. Ama bugün, Scorsese’yle sıkça çalışan sanat yönetmeni Dante Ferretti, Scorsese’nin Killers of the Flower Moon filminin çekimlerine 2018 ilkbaharında başlamayı umduğunu açıkladı. Film, The Lost City of Z‘nin yazarı David Grann’ın aynı adlı romanından uyarlanacak ve gerilim türünde olacak. Eric Roth’un kaleme aldığı film, 1920’lerde Oklahoma’da geçip işlenen cinayetlerin soruşturulmasına odaklanacak. Ferretti, Scorsese’nin The Irishman‘i tamamlar tamamlamaz bu filmi çekmek istediğini de söyledi.