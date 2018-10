Vinyl dizisini hatırlıyor musunuz? Bobby Cannavale‘in başrolünü üstlendiği, on bölümden oluşan, 70’lerin müzik sektörünü batan ama tekrar yükselmeye çalışan bir prodüktör üzerinden anlatan, ilk sezonu 100 milyon dolara mal olan, Martin Scorsese‘nin sadece pilot bölümünü çektiği HBO dizisini? Büyük umutlarla, iki yıldan uzun bir süre boyunca hazırlanan bu dizi yayın hayatına başladığında sadece 764 bin izleyiciyi ekranlara çekerek büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Nitekim eleştiriler de pek olumlu değildi. HBO başta 2. sezonu onaylamış ama reytingler düzelmeyince önce showrunner Terence Winter‘ı kovmuş, ardından pahalı diziyi ilk sezonuyla iptal etmişti.

Scorsese, Roma Film Festivali’ndeyken bu dizisi hakkında konuştu. Usta yönetmen Vinyl projesini Mick Jagger‘la birlikte 20 yıl boyunca film olarak hazırlamış. En sonunda filmi diziye dönüştürmeye karar vermişler. “Benim için trajikti, çünkü sadece bir yıl çalıştık. Pilot bölümü çektim. Bir yıl boyunca HBO’yla çalıştık ama yaratıcı elementleri bir araya getiremedik” diyen Scorsese şimdi olsa tüm bölümleri çekeceğini, sette de en az üç-dört yıl boyunca olacağını belirtmiş. Yönetmen pilot bölümü çekip diziyi başkalarına devretmeseydi dizinin daha iyi olacağını düşünüyor.

Scorsese’ye göre dizinin yönetmeni aynı zamanda showrunner’ı da olmalı. “Yapıyorsan doğru yap, Paolo Sorrentino [The Young Pope‘un showrunner’ı ve yönetmeni] gibi. Her şeyi yap, hepsini. Eğer yapmazsan o zaman dizi yapmamalısın” diyerek dizi sektörüne dair görüşlerini de belirtmiş. Bu arada Scorsese, Baz Luhrmann‘ın da Netflix dizisi The Get Down‘da aynı hataya düştüğünü belirtmiş, hatırlanırsa Netflix bu pahalı diziyi iptal etmişti. Scorsese “dizinin yönetmeni showrunner’ı da olmalı” şeklinde düşünse de önceki dizisi Boardwalk Empire‘ın da sadece pilotunu çekmesine rağmen dizi 5 sezon boyunca başarıyla devam etmişti.